Сотрудники МУ МВД России «Красноярское» установили местонахождение ребенка, пропавшего накануне вечером.
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