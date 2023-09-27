Шевченко сообщила, что перенесла операцию на руке: «Теперь сосредоточусь на восстановлении»

«Операция прошла хорошо. Теперь сосредоточусь на восстановлении. Хирург сказал, что было сложно соединить раздробленные кости, после наркоза было невесело.
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