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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шевченко сообщила, что перенесла операцию на руке: «Теперь сосредоточусь на восстановлении»

Шевченко сообщила, что перенесла операцию на руке: «Теперь сосредоточусь на восстановлении»

«Операция прошла хорошо. Теперь сосредоточусь на восстановлении. Хирург сказал, что было сложно соединить раздробленные кости, после наркоза было невесело.

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