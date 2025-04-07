Лилия Галимова Гарәп Әмирлекләрендәге форумда тәкъдим ителгән Aurus автомобилен күрсәтте

ТР Рәисе матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова Telegram-каналда Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә узучы Халыкара инвестиция форумында (AIM Congress 2025) тәкъдим ителгән Татарстанда җитештерелгән Aurus лимузины сурәтләнгән видео урнаштырды.
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