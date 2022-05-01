Популярные статьи

Свежие комментарии

Генич о Дзюбе: «Вокруг было человек 10, какой тет-а-тет?! И он сам предложил спор. А теперь «фу»! ######»

Константин Генич очень недоволен заявлениями форварда «Зенита» Артема Дзюбы об их споре. Ранее комментатор «Матч ТВ» сообщил, что выиграл у форварда «Зенита» спор, связанный с результативностью другого нападающего петербуржцев – Ивана Сергеева.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх