Генич о Дзюбе: «Вокруг было человек 10, какой тет-а-тет?! И он сам предложил спор. А теперь «фу»! ######»

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Константин Генич очень недоволен заявлениями форварда «Зенита» Артема Дзюбы об их споре. Ранее комментатор «Матч ТВ» сообщил, что выиграл у форварда «Зенита» спор, связанный с результативностью другого нападающего петербуржцев – Ивана Сергеева.