В Петербурге перед судом предстанет мужчина по делу о ДТП, в котором пострадала женщина

Ранее обвиняемый уже имел уголовные дела за аналогичные преступления Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу 50-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии