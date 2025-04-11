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Петербургский дневник

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В Петербурге перед судом предстанет мужчина по делу о ДТП, в котором пострадала женщина

В Петербурге перед судом предстанет мужчина по делу о ДТП, в котором пострадала женщина

Ранее обвиняемый уже имел уголовные дела за аналогичные преступления Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу 50-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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