В Петербурге перед судом предстанет мужчина по делу о ДТП, в котором пострадала женщина

Ранее обвиняемый уже имел уголовные дела за аналогичные преступления Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу 50-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).