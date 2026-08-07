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Ростех

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Второе дыхание поршневых авиадвигателей

Второе дыхание поршневых авиадвигателей

На фото — сборка двигателя марки «АШ» в ОКБ № 19 (ныне — «ОДК-Авиадвигатель»). Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Появление реактивной авиации, казалось, окончательно отправило поршневые двигатели в историю.

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