Владимир Путин во время встречи со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уикоффом в Санкт-Петербурге предложил обсудить трехстороннюю встречу с президентом США и председателем КНР Си Цзиньпином для урегулирования ситуации на Украине .