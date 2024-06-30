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Российская экономика растет вопреки санкциям Запада

Российская экономика растет вопреки санкциям Запада

ВВП России растет. Оправившись от лавины санкций 2022 года, он демонстрирует устойчивый плюс, что подтвердили на этой неделе министр финансов и глава счетной палаты, которые подводили итоги прошлого финансового года.

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