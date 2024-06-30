Российская экономика растет вопреки санкциям Запада

ВВП России растет. Оправившись от лавины санкций 2022 года, он демонстрирует устойчивый плюс, что подтвердили на этой неделе министр финансов и глава счетной палаты, которые подводили итоги прошлого финансового года.
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