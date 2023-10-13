В военкомате Митинского района рассказали об особенностях осеннего призыва

1 октября начался осенний призыв в армию. Уезжать в части ребята из СЗАО начнут с середины октября. Направлять в зону СВО призывников не планируют, об этом ещё в начале октября журналистам сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.