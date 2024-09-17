Она защищала детей, а дети её: педагог рассказала о нападении ученика на школу в Челябинске

13-летний подросток явился в класс, вооружённый двумя молотками, ножом и пистолетом. Учитель химии Нина Шошина, в чей класс 16 сентября ворвался вооружённый ученик Роман, рассказала о произошедшем тг-каналу SHOT: — Его не было в школе.
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