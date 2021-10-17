ПФР прогнозирует рождение 1,37 миллиона детей в России в 2022 году

Пенсионный фонд России составил прогноз демографического прироста в стране в 2022 году. Как говорится в заключении Счетной палаты о бюджете ПРФ, ожидается, что в следующем году в РФ родятся 1,37 миллиона детей.
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