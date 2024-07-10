Рассел Кроу женится снова: актер уже выбрал место свадьбы

вл

валерий лисицын

Ну наконец то ! Вся страна затаив дыхание ждала , когда же Рассел женится и вот свершилось. Женится. Да ещё на риэлторе, это вам не шухры - мухры. Вот только бы узнать , что это за парочка. Тогда и радость у народа была бы безмерной. А то ведь мы только и знаем рассел-терьера и всё. 😆