7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 379 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Рассел Кроу женится снова: актер уже выбрал место свадьбы

Рассел Кроу женится снова: актер уже выбрал место свадьбы

Рассел узнал тайну своей семьи. Рассел Кроу решил жениться на Бритни Териот LEGION-MEDIA60-летний Рассел Кроу готовится к бракосочетанию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вл
валерий лисицын
Ну наконец то ! Вся страна затаив дыхание ждала , когда же Рассел женится и вот свершилось. Женится. Да ещё на риэлторе, это вам не шухры - мухры. Вот только бы узнать , что это за парочка. Тогда и радость у народа была бы безмерной. А то ведь мы только и знаем рассел-терьера и всё.  😆
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх