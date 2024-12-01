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Duster и Logan оказались одними из самых дефектных машин в Германии

Duster и Logan оказались одними из самых дефектных машин в Германии

Renault Duster. (Фото: Renault) В России модели Duster и Logan, продававшиеся до 2022 года под брендом Renault, прославились своей неубиваемостью, но, как показывает исследование TÜV Report, с которым ознакомился Daily-Motor.

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