❗️Найденный противником отработавший 🇷🇺 унифицированный модуль планирования и коррекции (УМПК) на одном из направлении СВО🔥 #ВСУ #УМПК #ВСРФ #СВО.
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❗️Найденный противником отработавший 🇷🇺 унифицированный модуль планирования и коррекции (УМПК) на одном из направлении СВО🔥 #ВСУ #УМПК #ВСРФ #СВО.
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