Участниками фотопроекта «Семья Героя» в Иванове стала многодетная семья участника СВО

Участниками фотопроекта «Семья Героя» в Иванове стала многодетная семья участника СВОВ преддверии Дня семьи, любви и верности сотрудники администрации города обратились к многодетным родителям с предложением оформить их семейными фотографиями уличные рекламные конструкции.
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