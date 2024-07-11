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Иваново

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Участниками фотопроекта «Семья Героя» в Иванове стала многодетная семья участника СВО

Участниками фотопроекта «Семья Героя» в Иванове стала многодетная семья участника СВО

Участниками фотопроекта «Семья Героя» в Иванове стала многодетная семья участника СВОВ преддверии Дня семьи, любви и верности сотрудники администрации города обратились к многодетным родителям с предложением оформить их семейными фотографиями уличные рекламные конструкции.

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