Почему отечественные космические корабли долетают до МКС всего за три часа, а зарубежные — только за сутки?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, что вообще представляет собой космический полёт. Международная космическая станция находится на почти круговой орбите со средней высотой около 410 километров над уровнем моря.
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