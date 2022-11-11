Ястреба-перепелятника со сломанным крылом обнаружили на улице Самары

Сотрудники пресс-службы Министерства лестного хозяйства Самарской области распространяют информацию о том, что на территории одной из центральных улиц столицы региона местным жителям удалось обнаружить получившего травму ястреба-перепелятника.
Сотрудники пресс-службы Министерства лестного хозяйства Самарской области распространяют информацию о том, что на территории одной из центральных улиц столицы региона местным жителям удалось обнаружить получившего травму ястреба-перепелятника.
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