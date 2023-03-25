Свежие комментарии

  • Alex Bambroff
    Почему они вообще туристам должны улыбаться искренне? За деньги большинство людей на планете улыбается. 😜Улыбаются только ...
  • Владимир
    Yle сообщила, а точнее сморозила очередную глупость.«Газпром» принялс...
  • Владимир 123
    Сам не гам и другому не дам«Газпром» принялс...

Отдайте матрёшку! Кто пытается украсть наш национальный символ?

Отдайте матрёшку! Кто пытается украсть наш национальный символ?

Не у всякой страны есть такой позитивный национальный символ, демонстрирующий семейные ценности и любовь к детям, излучающий доброту и уют, как наша матрёшка — расписная деревянная кукла-барышня, носящая в себе «деток», то есть куколок поменьше.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх