В России ожидается увеличение цен на весь алкоголь: вино, пиво и крепкие напитки. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин отметил, что магазины будут обязаны обновить ценники, учитывая увеличение акцизных ставок и минимальных цен.