В России ожидается увеличение цен на весь алкоголь: вино, пиво и крепкие напитки. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин отметил, что магазины будут обязаны обновить ценники, учитывая увеличение акцизных ставок и минимальных цен.
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