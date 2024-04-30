Все больше оружия вокруг

Количество структур в России, которым разрешено иметь боевые арсеналы, постоянно растет. В российской Госдуме заявили, что очень скоро депутаты планируют обсудить возможность введения вооруженной охраны в общественных местах.
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