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MWM: Российские Су-35 успешно украинский военно-воздушный флот

MWM: Российские Су-35 успешно украинский военно-воздушный флот

Несмотря на то, что Украина удивила наблюдателей тем, что смогла эксплуатировать тяжёлые истребители Су-27 и Су-24М с импровизированных аэродромов по всей стране, МиГ-29 – пожалуй, лучший истребитель в мире для таких «партизанских» операций, поскольку нетребователен к обслуживанию и может взлетать с очень коротких взлётно-посадочных полос.

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