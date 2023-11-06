MWM: Российские Су-35 успешно украинский военно-воздушный флот

Несмотря на то, что Украина удивила наблюдателей тем, что смогла эксплуатировать тяжёлые истребители Су-27 и Су-24М с импровизированных аэродромов по всей стране, МиГ-29 – пожалуй, лучший истребитель в мире для таких «партизанских» операций, поскольку нетребователен к обслуживанию и может взлетать с очень коротких взлётно-посадочных полос.