Квартет «Мелодион» провел концерт классической музыки в Доме Пашкова

В Доме Пашкова состоялся уникальный концерт классической музыки при свечах с видом на Кремль. Квартет «Мелодион», специализирующийся на проведении атмосферных концертов в исторических особняках города, в этот раз выбрал для выступления именно Дом Пашкова, сообщает «Российская газета».