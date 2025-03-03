Грядёт социальный взрыв: Жители России массово жалуются Путину на поборы в платёжках ЖКХ

Гулька А не судьба Абхазию отключить полностью от бесплатной электроэнергии, а включить полную коммерческую стоимость? Значит России нужны граждане и майнеры Абхазии? А свои пусть все заболеют и сдохнут скорее? Чтобы мигрантам вольготнее жить в России стало?

Ингерман Ланская кто эту туфту без конкретики состряпал? ни автора, ни источника.... в качестве "примера" какую-то мутную картинку, где НИХРЕНА не видно..... Пипл, истери!! рви на себе волосёнки!!! ..... аааа клиента снимают!!! гипс уезжает!!!