Царьград Коллаж Царьграда С началом 2025 года многие жители России столкнулись с настоящим грабежом: им стали приходить платёжки за электроэнергию, в которых сумма оплаты выросла в два-три раза.
Грядёт социальный взрыв: Жители России массово жалуются Путину на поборы в платёжках ЖКХ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гулька
А не судьба Абхазию отключить полностью от бесплатной электроэнергии, а включить полную коммерческую стоимость? Значит России нужны граждане и майнеры Абхазии? А свои пусть все заболеют и сдохнут скорее? Чтобы мигрантам вольготнее жить в России стало?
Ответить
1 час.
Ингерман Ланская
кто эту туфту без конкретики состряпал? ни автора, ни источника.... в качестве "примера" какую-то мутную картинку, где НИХРЕНА не видно..... Пипл, истери!! рви на себе волосёнки!!! ..... аааа клиента снимают!!! гипс уезжает!!!
Ответить
1 час.
Ингерман Ланская
😂😂😂.. кто эту прибыль считал??? .........эл.энергия в совдепии "продавалась" ниже себестоимости, как и проезд в ЛЮБОМ транспорте , как и квартплата и т.д.... а расходы на всё это покрывались из карманов населения - оплата труда была только 10% от реально зарабатываемого - гос.капиталист присваивал прибавочную стоимость (Карлик марс "капиталь")
Ответить
1 час.
Свежие комментарии