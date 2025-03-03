Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    😂😂😂.. кто эту прибыль считал??? .........эл.энергия в совдепии "продавалась" ниже себестоимости, как и проезд в ЛЮ...Грядёт социальный...
  • Ингерман Ланская
    кто эту туфту без конкретики состряпал? ни автора, ни источника.... в качестве "примера" какую-то мутную картинку, гд...Грядёт социальный...
  • Варлам Устрялов
    теперь отоспится от своего пьянства."Я русню терпеть ...

Грядёт социальный взрыв: Жители России массово жалуются Путину на поборы в платёжках ЖКХ

Грядёт социальный взрыв: Жители России массово жалуются Путину на поборы в платёжках ЖКХ

Царьград Коллаж Царьграда С началом 2025 года многие жители России столкнулись с настоящим грабежом: им стали приходить платёжки за электроэнергию, в которых сумма оплаты выросла в два-три раза.

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Комментарии
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Гулька
А не судьба Абхазию отключить полностью от бесплатной электроэнергии, а включить полную коммерческую стоимость? Значит России нужны граждане и майнеры Абхазии? А свои пусть все заболеют и сдохнут скорее? Чтобы мигрантам вольготнее жить в России стало?
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1 час.
Ингерман Ланская
кто эту туфту без конкретики состряпал? ни автора, ни источника.... в качестве &quot;примера&quot; какую-то мутную картинку, где  НИХРЕНА не видно..... Пипл, истери!! рви на себе волосёнки!!! ..... аааа клиента снимают!!! гипс уезжает!!!
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1 час.
Ингерман Ланская
😂😂😂.. кто эту прибыль считал??? .........эл.энергия в совдепии &quot;продавалась&quot; ниже себестоимости, как и проезд в ЛЮБОМ транспорте , как и квартплата и т.д.... а расходы на всё это покрывались из карманов населения - оплата труда была только 10% от реально зарабатываемого - гос.капиталист присваивал прибавочную стоимость (Карлик марс &quot;капиталь&quot;)
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1 час.
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