"Мирный пакет" Трампа: Кушнер раскрыл детали секретной миссии в Москве и Киеве

Американские спецпосланники в Киеве заявили о работе над комплексным планом урегулирования.Джаред Кушнер официально объявил, что по поручению американского лидера ведется разработка масштабного «мирного пакета».
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