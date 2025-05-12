Бойцы 137-й мотострелковой бригады рассказали об освобождении Лысовки

Военнослужащие 137-й мотострелковой бригады, входящей в состав группировки «Центр», приняли участие в операции по установлению контроля над населённым пунктом Лысовка на территории Донецкой Народной Республики.
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