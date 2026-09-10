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Квартальнов одержал 79-ю победу с «Локомотивом» в КХЛ и вышел на 3-е место в истории, обойдя Хейккиля

Дмитрий Квартальнов одержал 79-ю победу с « Локомотивом ». Сегодня клуб обыграл «Северсталь» (2:1 ОТ) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

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