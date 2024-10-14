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Политолог Безпалько: близкая РФ и КНР Белоруссия имеет шансы вступить в БРИКС

Политолог Безпалько: близкая РФ и КНР Белоруссия имеет шансы вступить в БРИКС

Белоруссия имеет все шансы вступить в БРИКС в скором времени, поскольку она близка к РФ и Китаю. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

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