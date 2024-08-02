Из расписания автобуса № 30 уберут некоторые рейсы

Нехватка водителей привела к увеличению интервала движения маршрутки Изменения в расписании автобусного маршрута №30 вступают в силу с завтрашнего дня, 3 августа, сообщили в компании «Городской транспорт».
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