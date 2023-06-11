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Певец Стас Пьеха госпитализирован в кардиореанимацию в Москве

Певец Стас Пьеха госпитализирован в кардиореанимацию в Москве

Российский певец Стас Пьеха госпитализирован в кардиореанимацию в Москве. 42-летнему артисту стало плохо сегодня ночью — он пожаловался на боли в сердце.

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