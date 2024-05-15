В ЯНАО стартовал прием заявок старшеклассников к педагогам ведущих вузов

Старшеклассников Ямала пригласили подать заявки на получение образовательных сертификатов. Те, кто пойдут 1 сентября в 10-е и 11-е классы, смогут получить дополнительное обучение от опытных педагогов по нескольким предметам, рассказали в пресс-службе губернатора ЯНАО.
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