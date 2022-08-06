"Люди берут": в Роскачестве назвали лучшие марки сосисок - они из чистого мяса

Россиянам озвучили список лучших* марок сосисок, которые состоят их чистого мяса. Данный продукт, по мнению специалистов Роскачества, должен изготавливаться по ГОСТу, и в его составе не должно содержаться мясо птицы и мясо кур механической обвалки.