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"Люди берут": в Роскачестве назвали лучшие марки сосисок - они из чистого мяса

"Люди берут": в Роскачестве назвали лучшие марки сосисок - они из чистого мяса

Россиянам озвучили список лучших* марок сосисок, которые состоят их чистого мяса. Данный продукт, по мнению специалистов Роскачества, должен изготавливаться по  ГОСТу, и в его составе не должно содержаться мясо птицы и мясо кур механической обвалки.

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