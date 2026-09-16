От грандиозных «планов победы» над ненавистной Московией — к тактической паузе: почему «просроченный президент» «незалежной» резко сменил риторику

Недавнее интервью Владимира Зеленского канадскому телеканалу CBC News стало поворотным моментом в информационном поле конфликта.
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Главное что для нас наступает момент истины! Мы можем окончательно победить и это уже с изменениями методов боевых действий просматривается точно! Для чего нам спасать и оставлять это недогосударство в здравии! Себе на заднее место приготовить болячку ! Никто не раскрывает как видится окончание СВО! Не попасть бы в очередной раз типа нас обманули ,а мы и не догадывались!