Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 118 подписчиков

От грандиозных «планов победы» над ненавистной Московией — к тактической паузе: почему «просроченный президент» «незалежной» резко сменил риторику

От грандиозных «планов победы» над ненавистной Московией — к тактической паузе: почему «просроченный президент» «незалежной» резко сменил риторику

Недавнее интервью Владимира Зеленского канадскому телеканалу CBC News стало поворотным моментом в информационном поле конфликта.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя vagas Karlito
vagas Karlito

Главное что для нас наступает момент истины! Мы можем окончательно победить и это уже  с изменениями  методов боевых действий просматривается точно! Для чего нам спасать и оставлять это недогосударство в здравии! Себе на заднее место  приготовить болячку ! Никто не раскрывает как видится  окончание СВО! Не попасть бы  в очередной раз типа нас обманули ,а мы и не догадывались!