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Эпидемиологи предостерегают южноуральцев о наступлении «стелс-омикрона»

Эпидемиологи предостерегают южноуральцев о наступлении «стелс-омикрона»

Пока заболеваемость в регионе находится на невысоком уровне, но все может измениться. По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки выписались по выздоровлению после ковида 702 человека.

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