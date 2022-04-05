Эпидемиологи предостерегают южноуральцев о наступлении «стелс-омикрона»

Пока заболеваемость в регионе находится на невысоком уровне, но все может измениться. По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки выписались по выздоровлению после ковида 702 человека.
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