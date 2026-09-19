Пропавший кандидат, электоральный шаббат и миллионы голосов через Сеть: как проходят выборы в России

Явка на выборах в Госдуму уже превысила 15%: досрочное и дистанционное электронное голосование дали зримый результат.
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В напряжённой ситуации с ведением военного противостояния на Украине не могло быть "напряжённой борьбы" между партиями по внутриэкономическим вопросам.
Новый состав Думы вряд ли кардинально будет изменён по представительству. В любом случае 5 лет ему принимать законы, тогда и можно будет понять как повлияло то, что в "партийные списки" попали участники СВО.
Ну с яблоком это вообще смешно.. Партия оппозиционная которая еле еле набирала 5 процентов демонстративно снимают с выборов- перед самими выборами.. Просто смешно..чиновники очень рьяно исполняли какую-то то директиву.