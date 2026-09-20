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МОСИНФОРМ

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Выборы депутатов Государственной думы завершились в Москве

Выборы депутатов Государственной думы завершились в Москве

В столице подошли к концу выборы депутатов Государственной думы. В 20:00 все избирательные участки закрылись, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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