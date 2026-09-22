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ТАСС

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ТАСС: в торговом комплексе в Стерлитамаке погибли три сестры

ТАСС: в торговом комплексе в Стерлитамаке погибли три сестры

УФА, 22 сентября. /ТАСС/. Три родные сестры погибли при пожаре в торговом комплексе в Стерлитамаке, две из них работали в ателье, третья пришла к ним, сообщили ТАСС в оперативных службах.

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