ТАСС: в торговом комплексе в Стерлитамаке погибли три сестры

УФА, 22 сентября. /ТАСС/. Три родные сестры погибли при пожаре в торговом комплексе в Стерлитамаке, две из них работали в ателье, третья пришла к ним, сообщили ТАСС в оперативных службах.
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