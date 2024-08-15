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Хокинг был бы рад: новый мозговой имплантат позволил человеку с БАС снова «говорить»

Хокинг был бы рад: новый мозговой имплантат позволил человеку с БАС снова «говорить»

Пациент впервые пробует говорить с помощью интерфейс «мозг-компьютер» / © UC Regents Спустя всего несколько минут после активации системы пациент смог произнести любую фразу, которую его просили сказать исследователи.

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