Хокинг был бы рад: новый мозговой имплантат позволил человеку с БАС снова «говорить»

Пациент впервые пробует говорить с помощью интерфейс «мозг-компьютер» / © UC Regents Спустя всего несколько минут после активации системы пациент смог произнести любую фразу, которую его просили сказать исследователи.
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