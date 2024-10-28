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Царьград

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В Свердловской области будут судить мошенник, укравшего у московской актрисы 19 миллионов

В Свердловской области будут судить мошенник, укравшего у московской актрисы 19 миллионов

Мужчина действовал в сговоре с кураторами и пугал своих жертв перспективой возбуждения уголовного делаВ Свердловской области перед судом предстанет 44-летний мужчина, которого обвиняют мошенничестве в составе организованной группы.

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