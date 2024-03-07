США вводят ограничения на китайские закупки нефти: влияние на Россию Ирэн ОрлонскаяНедавние действия Китая по покупке нефти из американских стратегических запасов вызвали обсуждения о возможных последствиях для рынка энергоносителей.
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