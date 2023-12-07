Микэл Бриджес стал автором победного броска в концовке игры с «Атлантой»

«Бруклин» на выезде в напряженной концовке справился с «Атлантой» – 114:113. Лидер «Хоукс» Трэй Янг при «-2» на табло оформил дальнее попадание со степ-бэка и вывел свою команду вперед за 18 секунд до конца.