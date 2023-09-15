АЛЕКСАНДР ДУГИН. ПОУЧИТЬСЯ У КИМА

Мария Беликова

Вы это серьёзно? Я была в Пхеньяне, а Вы, вероятно не были. Так вот. Прекрасная страна. Европа по сравнению с ней - это просто вонючая гнилушка, где в центре Парижа вонь, крысы, бомжи, наркоманы, грязь, перестрелки даже днём между бандами мигрантов.