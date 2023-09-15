Сближение России с КНДР прекрасная инициатива. Мы можем сейчас по-настоящему рассчитывать только на помощь тех, кто решительно вступил на путь тотальной борьбы с доминацией Запада, кто защищает всерьез свой суверенитет и опирается в этом на свое суверенное мировоззрение.
АЛЕКСАНДР ДУГИН. ПОУЧИТЬСЯ У КИМА
Комментарии
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Мария Беликова
Вы это серьёзно? Я была в Пхеньяне, а Вы, вероятно не были. Так вот. Прекрасная страна. Европа по сравнению с ней - это просто вонючая гнилушка, где в центре Парижа вонь, крысы, бомжи, наркоманы, грязь, перестрелки даже днём между бандами мигрантов.
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13 час.
valeriy oshcherin
Согласен с Марией Беликовой
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11 час.
ВТ
Василий Топчий
👍👍👍👍
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11 час.
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