Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Специалисты МТО обеспечили продовольствием бойцов группировки «Север»

Специалисты МТО обеспечили продовольствием бойцов группировки «Север»

Подразделениями материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск «Север» в зоне специальной операции организовано постоянное тыловое обеспечение военных, которые выполняют задачи на линии боевого соприкосновения.

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