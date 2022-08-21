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Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2022» сегодня завершает свою работу

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2022» сегодня завершает свою работу

Торжественная церемония закрытия МВТФ «АРМИЯ-2022» состоится с участием творческих коллективов конкурса «Армия культуры», Академического ансамбля песни и пляски имени А.

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