До окончания долгожданного весеннего сезона охоты в Рязанской области остались считанные дни. Самое время подвести итоги.
Вспоминая весну. И снова мимо всех надежд
Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Любить, надо все живое,природу,зверей,птиц а мы скорей стрелять,и ещё испытывают удовольствие от охоты.Ехайте на СВО и стреляйте, сколько Вам позволят.Весной птица птица гнездоваться летит,потомство вывести, а мы ее разгоним,зато осенью стреляем по выпитым бутылкам.
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11 час.
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