ИИ

Иван Иванов

Любить, надо все живое,природу,зверей,птиц а мы скорей стрелять,и ещё испытывают удовольствие от охоты.Ехайте на СВО и стреляйте, сколько Вам позволят.Весной птица птица гнездоваться летит,потомство вывести, а мы ее разгоним,зато осенью стреляем по выпитым бутылкам.