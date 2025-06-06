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Не только о футболе

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Испания сыграла 5:4 с Францией, дубль Ямаля, Соболенко против Гауфф в финале «Ролан Гаррос», Узбекистан впервые на ЧМ, Адиев возглавил «Крылья», Бакаев ушел из «Зенита» и другие новости

Испания сыграла 5:4 с Францией, дубль Ямаля, Соболенко против Гауфф в финале «Ролан Гаррос», Узбекистан впервые на ЧМ, Адиев возглавил «Крылья», Бакаев ушел из «Зенита» и другие новости

1. Испания вышла в финал Лиги наций, обыграв Францию – 5:4! Ямаль сделал дубль, у Мбаппе 1+1 (Килиан установил рекорд сборной по голевым действиям), у Вивиана автогол, Ойарсабаль отдал 2 ассиста.

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Комментарии
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Лена Мисько
без &quot;Витязя&quot; будет скучновато
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16 час.
КУАТ
Да.
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15 час.
сергей озеров
Про Радимова:а мне не хочется ни немецкие каналы искать,ни самого Радимова слушать.С другой стороны интересно,чего он там ищет,может фильмы ХХХ,про немецких сантехников или парады ЛГБТ?
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5 час.
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