Испания сыграла 5:4 с Францией, дубль Ямаля, Соболенко против Гауфф в финале «Ролан Гаррос», Узбекистан впервые на ЧМ, Адиев возглавил «Крылья», Бакаев ушел из «Зенита» и другие новости

1. Испания вышла в финал Лиги наций, обыграв Францию – 5:4! Ямаль сделал дубль, у Мбаппе 1+1 (Килиан установил рекорд сборной по голевым действиям), у Вивиана автогол, Ойарсабаль отдал 2 ассиста.
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