Беглов возложил цветы к могиле Петра Первого в день его рождения

Как сообщила 9 июня пресс-служба Смольного, губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский возложили цветы к могиле Петра Первого в честь 352-ой годовщины со дня его рождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии