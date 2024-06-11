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Михаил Хазин: США могут начать менять свою политику в отношении РФ

Михаил Хазин: США могут начать менять свою политику в отношении РФ

США в обозримом будущем могут начать менять свою санкционную политику в отношении России, такую вероятность допустил в эфире радио Sputnik экономист Михаил Хазин.

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Комментарии
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Сергей Федотов
&quot;...могут начать&quot;.... Но могут и не начать. А можем начать и мы. Но можем и не начать. Вы смеяться станете, но и людоеды из племени Мумба-Юмба тоже могут начать. Ну ведь могут же? Теоретически-то. Охо-хо. Поколение ЕГЭ вовсю работает. Информации 0, но текста на целую страницу.
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