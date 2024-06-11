Михаил Хазин: США могут начать менять свою политику в отношении РФ

Сергей Федотов

"...могут начать".... Но могут и не начать. А можем начать и мы. Но можем и не начать. Вы смеяться станете, но и людоеды из племени Мумба-Юмба тоже могут начать. Ну ведь могут же? Теоретически-то. Охо-хо. Поколение ЕГЭ вовсю работает. Информации 0, но текста на целую страницу.