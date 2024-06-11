США в обозримом будущем могут начать менять свою санкционную политику в отношении России, такую вероятность допустил в эфире радио Sputnik экономист Михаил Хазин.
Михаил Хазин: США могут начать менять свою политику в отношении РФ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Федотов
"...могут начать".... Но могут и не начать. А можем начать и мы. Но можем и не начать. Вы смеяться станете, но и людоеды из племени Мумба-Юмба тоже могут начать. Ну ведь могут же? Теоретически-то. Охо-хо. Поколение ЕГЭ вовсю работает. Информации 0, но текста на целую страницу.
Ответить
3 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Раненого зверя надо добивать, как и зверя попробавшего человеческую кровь... Загноить до каменного века их... И пусть сидят у себя за лужей без права на армию, флот и т.д.
Ответить
2 час.
Софья Мудрая
Фантазёр Михаил Леонидович
Ответить
1 час.
Свежие комментарии