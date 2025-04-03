Фетисов о будущем рекорде Овечкина: Гретцки пора паковать чемоданы

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов выразил мнение, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин превзойдет достижение канадца Уэйна Гретцки уже в этом сезоне.
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