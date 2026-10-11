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Царьград

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В Ростове эвакуировали всех посетителей ТЦ «Талер» на Зорге

В Ростове эвакуировали всех посетителей ТЦ «Талер» на Зорге

Днем 11 октября всех посетителей и сотрудников торгового центра на улице Зорге, 33 вывели на улицу после срабатывания системы оповещения около 17:00.

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