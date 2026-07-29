Знакомство обернулось вербовкой: подростки рассказали, как их втягивали в подготовку терактов

Следственный комитет России опубликовал в своем канале на платформе Max видеозаписи с показаниями подростков, которые, по версии следствия, были завербованы спецслужбами Украины через Telegram-сервис знакомств «Дайвинчик».
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